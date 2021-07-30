ماريجا يكشف تفاصيل "الساعات الأخيرة" قبل التوقيع للهلال

ماجد محمد (صدى):
كشف المالي موسى ماريجا المنضم حديثا لصفوف الفريق بنادي الهلال، كواليس "الساعات الأخيرة" قبل التوقيع للهلال.
وقال موسى ماريجا في حديث نقله المركز الإعلامي بنادي الهلال: "عندما تلقيت عرضاً من المملكة وتحديداً من الهلال بكل صدق لم أتردد في التوقيع لحظة".
وأضاف المهاجم المالي: "قضيت خمس سنوات جميلة في بورتو، ولكن شعبية الهلال وحصده الكثير من البطولات فضلا عن كونه النادي الأكبر آسيوياً وبلد إسلامي وبها مكة ضمن مدن المملكة".
وتابع: "قبل عرض الهلال بأسبوع أو أسبوعين كنت أتحدث مع زوجتي عن مستقبلي الكروي، وتحدثنا عن الذهاب إلى بلد إسلامي لنصبح في بلد أقرب لنا كمسلمين، وجاءت الفرصة كوني أعلم أنني مررت عبر نادٍ كبير في أوروبا، وأنا الآن في النادي الأكبر آسيوياً".
واختتم : "بعد ظهور أنباء مفاوضاتي مع الهلال، وصلتني رسائل عديدة في حسابي بتويتر وهذا أمر محفز بالتأكيد، ويظهر لك أن الناس هناك يعشقون ناديهم، وهذا أمر يشجعك ويمنحك الرغبة في خوض مثل هذه التجربة".