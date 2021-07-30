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مواصفات وسعر سيارة تويوتا افانزا موديل 2021

منذ 49 دقيقة
1465
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مواصفات وسعر سيارة تويوتا افانزا موديل 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تبحث سوق السيارات في المملكة عن الاصدارات العائلية الكبيرة، الأمر الذى جعل علامة تويوتا اليابانية العريقة فى أولويات مستهلكي السيارات، لتوفيرها موديلات عدة لهذه الفئة، ومنها تويوتا افانزا موديل 2021.

تزود سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 بمحرك 4 سلندر سعة 1.4 لتر، قوة 103 حصان، مع عزم اقصي دوران يبلغ 136 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، بنظام دفع خلفي، ومعدل استهلاك وقود 16.1 كم لكل لتر، وسعة خزان وقود 45 لتر.

تتميز سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 بمقصورة داخلية رحبة، وأماكن تخزين كبيرة، مع 7 مقاعد بفرش قماش بتحكم يدوي، ومقود متحرك للأعلى والأسفل، مع مكيف هواء أمامي و خلفي يدوي، وتحتوي على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام مانع انغلاق المكابح، ونظام توزيع الفرامل الكترونيا، نظام التحكم بالتوازن، نظام مانع الإنزلاق، مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام ضد السرقة.

تتمتع سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 بواجهة أمامية بملامح رياضية مع شبك مطعم بالكروم وجناح خلفي مدمج، مع إطارات ألومنيوم مقاس 14 بوصة، و مصابيح أمامية بتقنية ليد، مع نظام الدخول بدون مفتاح ريموت كنترول، وتتوفر فى المملكة بفئة واحدة فقط، بسعر 67 ألف ريال.

خزان وقود
سيارة تويوتا
افانزا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131327
منذ 17 دقيقة
شي حلو ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله .. .. وهل و غبي لدرجة ان يتلع الثعبان ....؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
من حظه إما نعمة عليه او نِقمه .. الله أعلم ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي حلو ..

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