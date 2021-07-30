عروس تطلق النار على نفسها في ظروف غامضة

نيودلهي (صدى):
أقدمت زوجة تبلغ من العمر 26 عام على التخلص من حياتها في الهند ،باطلاق النار على نفسها ببندقية.
كانت الشابة قد تزوجت في شهر مايو الماضي من الشاب الذي كانت تجمعها به قصة حب طويلة و كللت في النهاية بالزواج ، بحسب صحيفة " time of india"
وفوجئ رواد التواصل الإجتماعي بصورة نشرتها الفتاة قبل وفاتها بلحظات و هي تمسك ببندقية و تضعها أمام رقبتها في إشارة إلى أنها قد تطلق النار في أي لحظة ، وفور وصول الشرطة على مكان الحادث، عثر رجال الشرطة على الفتاة و هي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن أطلقت عيار ناري في عنقها تسبب في وفاتها بعد دقائق .
وأكد ضباط الشرطة عدم وجود أدلة جنائية تشير لإتهام أي شخص في المكان، فإن منزلها كان خاليا و زوجها كان مسافر .