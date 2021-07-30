وظائف شاغرة في شركة التصنيع

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:ممثل المبيعات الإقليمية (الرياض)– ممثل دعم المبيعات (الجبيل)- مشغل أنشطة التحليل الكهربائي (ينبع).
وأشارت إلى أن شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.