بايدن يعلق على خلطه بين ترامب وأوباما: "زلة فرويدية"

واشنطن (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي زلة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب ألقاه في مصنع تجميع "ملك تراك" في وادي ليهاي بولاية بنسلفانيا.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الفيديو المتداول له من الخطاب : "في عام 2009، وخلال ما يسمى بالركود العظيم ، طلب مني الرئيس أن أكون مسؤولا عن إدارة تلك المسألة، الرئيس ترامب آنذاك"، ثم سارع بالتصحيح قائلا للحضور: "عفوا، إنها زلة فرويدية، لقد كان ترامب آخر رئيس. لقد تسبب في... على أي حال، الرئيس أوباما عندما كنت نائبا للرئيس".
وتم رصد خطأ الرئيس الأمريكي على الفور من جانب حساب اللجنة الوطنية الجمهورية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.