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سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم بصاروخ وهي في طريقها إلى الإمارات

منذ ساعة
1892
سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم بصاروخ وهي في طريقها إلى الإمارات

وكالات (صدى):
تعرضت سفينة شحن إسرائيلية للهجوم بصاروخ في المحيط الهندي وهي في طريقها إلى الإمارات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات جارية للتأكد من هجوم يرجح أن تكون قد تعرضت له سفينة شحن إسرائيلية السبت كانت في طريقها إلى الإمارات، وما إذا كانت القوات الإيرانية تقف وراء الهجوم.

وأضافت أن طاقم السفينة لم يصب بأذى وإن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ لم تلحق بها أي أضرار بالغة وواصلت رحلتها بعد الحادث. وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، لكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وطاقمها أجنبي، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

الإمارات
شحن
إسرئيل
سفينة شحن

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
مو حر والله براد شتاء انا استمتع بشاي بجانب الضبان 😹👏 ياليت جينا حر اقوى من كذا😈👹
4lovex2
دور الوالدين له أهمية في هذا الأمر الخطر ، لازم يراقبون أطفالهم وخاصة تحت العمر ١٨ سنة
4lovex2
هذا الأمر لايدعو للفخر والاعتزاز المرأة العاقله هي ألتي تدرس وتأخذ شهادة وترفع رأس أهلها بوظيفه اياً كانت أو تسوي مشروع ناجح يدر لها...
4lovex2
المرأة لماذا تقحم انفها بمجالات لاتليق لها بل بالأحرى هي مخجله لها المرأة العاقله هي ألتي تتحلى بصفات النعومه والعفاف والستر أسأل الله العلي...
4lovex2
يليييل اللهم لا شماته بس يعني وهو بالعمر ذا 😂

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