سفينة شحن إسرائيلية تتعرض لهجوم بصاروخ وهي في طريقها إلى الإمارات

وكالات (صدى):
تعرضت سفينة شحن إسرائيلية للهجوم بصاروخ في المحيط الهندي وهي في طريقها إلى الإمارات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات جارية للتأكد من هجوم يرجح أن تكون قد تعرضت له سفينة شحن إسرائيلية السبت كانت في طريقها إلى الإمارات، وما إذا كانت القوات الإيرانية تقف وراء الهجوم.
وأضافت أن طاقم السفينة لم يصب بأذى وإن السفينة التي ربما أصيبت بصاروخ لم تلحق بها أي أضرار بالغة وواصلت رحلتها بعد الحادث. وكانت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران قد ذكرت في وقت سابق أن السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن السفينة غير مسجلة على أنها إسرائيلية، لكنها مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي وطاقمها أجنبي، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".