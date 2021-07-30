الصحة العالمية تُحذر: موجة رابعة لكورونا تضرب 15 دولة

فاطمة المالكي (صدى):
حذرت منظمة الصحة العالمية، من موجة وبائية رابعة لفيروس كورونا تضرب 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، لافتة إلى أن هذه الدول الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تواجه موجة وبائية رابعة في وقت لا تزال فيه معدّلات التحصين فيها منخفضة للغاية.
وقالت الصحة العالمية أن المتحوّرة دلتا التي رُصدت للمرة الأولى في الهند باتت منتشرة في 15 دولة في "إقليم شرق المتوسط" الذي يغطّيه المكتب الإقليمي للمنظمة، مبينة أن انتشار النسخة المتحوّرة دلتا يزيد من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 ومن الوفيات (الناجمة عن الفيروس) في عدد متزايد من بلدان إقليم شرق المتوسط.
يذكر أن المنظمة سجلت في دول الإقليم زيادة شهرية في أعداد الإصابات بكورونا بنسبة 55% وبنسبة 15% في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، ليصبح بذلك المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة 310 آلاف إصابة جديدة والمعدّل الأسبوعي للوفيات 3500 وفاة.