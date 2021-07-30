علماء: الكلاب قادرة على كشف كذب البشر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف علماء جامعة فيينا، اليوم الجمعة عن قدرة الكلاب على تحديد ما إذا كان الإنسان يخدعها أم صادق في التعامل معها.
وذكرت مجلة Proceedings of the Royal Society B، أن نتائج التجارب التي أجراها علماء الجامعة، أكدت قدرة الكلاب على تمييز ما إذا كان الإنسان يكذب أم صادق.
وتضمنت التجارب التي أجراها الباحثون، وضع سلطانيتين غير شفافتين، إحداهما فارغة والثانية تحتوي على طعام شهي.
وبدأ أحد الأشخاص المتطوعين الذي لم يروه سابقا، بإخبار الكلاب عن السلطانية المحتوية على الطعام الشهي، وفعلا حصلت على الطعام وصارت تثق بهذا الشخص.
ووضع متطوع آخر الطعام في الإناء الآخر، وكان المتطوع الأول يراقب العملية وما يحدث. وأعيدت هذه العملية ثانية ولكن بغيابه.
ولم تتبع حوالي نصف مجموعة الكلاب المشتركة في التجارب، نصيحة الشخص الذي شاهد عملية تغيير إناء الطعام، وحاول إقناعها بأن الطعام في السلطانية الفارغة حيث يشير إلى أن الكلاب قادرة على تمييز أكاذيب البشر.