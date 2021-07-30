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علماء: الكلاب قادرة على كشف كذب البشر

منذ ساعة
1506
علماء: الكلاب قادرة على كشف كذب البشر

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف علماء جامعة فيينا، اليوم الجمعة عن قدرة الكلاب على تحديد ما إذا كان الإنسان يخدعها أم صادق في التعامل معها.

وذكرت مجلة Proceedings of the Royal Society B، أن نتائج التجارب التي أجراها علماء الجامعة، أكدت قدرة الكلاب على تمييز ما إذا كان الإنسان يكذب أم صادق.

وتضمنت التجارب التي أجراها الباحثون، وضع سلطانيتين غير شفافتين، إحداهما فارغة والثانية تحتوي على طعام شهي.

وبدأ أحد الأشخاص المتطوعين الذي لم يروه سابقا، بإخبار الكلاب عن السلطانية المحتوية على الطعام الشهي، وفعلا حصلت على الطعام وصارت تثق بهذا الشخص.

ووضع متطوع آخر الطعام في الإناء الآخر، وكان المتطوع الأول يراقب العملية وما يحدث. وأعيدت هذه العملية ثانية ولكن بغيابه.

ولم تتبع حوالي نصف مجموعة الكلاب المشتركة في التجارب، نصيحة الشخص الذي شاهد عملية تغيير إناء الطعام، وحاول إقناعها بأن الطعام في السلطانية الفارغة حيث يشير إلى أن الكلاب قادرة على تمييز أكاذيب البشر.

علماء
كلاب
البشر
كذب البشر

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
مو حر والله براد شتاء انا استمتع بشاي بجانب الضبان 😹👏 ياليت جينا حر اقوى من كذا😈👹
4lovex2
دور الوالدين له أهمية في هذا الأمر الخطر ، لازم يراقبون أطفالهم وخاصة تحت العمر ١٨ سنة
4lovex2
هذا الأمر لايدعو للفخر والاعتزاز المرأة العاقله هي ألتي تدرس وتأخذ شهادة وترفع رأس أهلها بوظيفه اياً كانت أو تسوي مشروع ناجح يدر لها...
4lovex2
المرأة لماذا تقحم انفها بمجالات لاتليق لها بل بالأحرى هي مخجله لها المرأة العاقله هي ألتي تتحلى بصفات النعومه والعفاف والستر أسأل الله العلي...
4lovex2
يليييل اللهم لا شماته بس يعني وهو بالعمر ذا 😂

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