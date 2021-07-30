مي عمر تكشف إصابتها بمرض غامض

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن إصابتها بمرض غامض، مشيرةً إلى أنها تعاني منه منذ فترة.
وقالت مي، عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلَّب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى إن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة».
ونشرت مي عمر صورة لها أمام أحد مراكز الرعاية الصحية: وعلقت عليها قائلة«العيادة الطبية قامت بتزويدي بالرعاية الطبية اللازمة واستشارات الزيارة المنزلية، والحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى».
كلنت مي عمر شاركت، قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل «نسل الأغراب»، إلى جانب النجوم: أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، والعمل من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.