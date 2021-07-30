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مي عمر تكشف إصابتها بمرض غامض

منذ 31 دقيقة
629
مي عمر تكشف إصابتها بمرض غامض

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية مي عمر عن إصابتها بمرض غامض، مشيرةً إلى أنها تعاني منه منذ فترة.

وقالت مي، عبر حسابها الشخصي في إنستغرام: «قبل أسبوعين، عانيت من مرض مفاجئ تطلَّب المزيد من التحقيقات والمختبرات والفحوصات، حتى إن الجميع من حولي ظلوا يطلبون مني العودة إلى القاهرة. ومع ذلك، كنت متعبة للغاية ومريضة».

ونشرت مي عمر صورة لها أمام أحد مراكز الرعاية الصحية: وعلقت عليها قائلة«العيادة الطبية قامت بتزويدي بالرعاية الطبية اللازمة واستشارات الزيارة المنزلية، والحمد لله أنا أفضل بكثير الآن وأتعافى».

كلنت مي عمر شاركت، قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل «نسل الأغراب»، إلى جانب النجوم: أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، والعمل من إخراج زوجها المخرج محمد سامي.

مرض غامض
مي عمر
نسل الأغراب

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طبعاً وهي جريمة والسبب أن صور وجوه أصحابها لايعلمون همها اي شيء وهذا حرام وإهانة لهم
4lovex2
الله المستعان المفروض من زمان قاطعين رأسه لييش تراكينه كل هالمدة❗ يؤكل ويشرب ويدلع في السجن😅 قيس على ذلك المجرمين ألي ارتكبوا جرائم السرقات...
ابوبدر
الله يهديه مالها علاقة كثرة السكان بالقتل . تبرير مرفوض تماما السبب هو قلة الايمان وعدم الخوف من الله وقلة التمسك بالدين والجهل بالاحكام...
قاهر الطواقي
عين الحسود جعلها بعود يا جمال عارف انت واذنابك
4lovex2
بق بق🐔

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