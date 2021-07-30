تناول شوكولاتة في وجبة الفطور يساعد على إنقاص الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التغذية أن وجبة فطور محددة مفاجئة، تساعد بشكل فعال في إنقاص الوزن.
وأوضحت دراسة أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح يمكن أن يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.
ووجد الخبراء أن الشوكولاتة لا تسبب زيادة الوزن، كما أن تناولها في الصباح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.
وذكرت الدراسة أنه لم تكن هناك أي زيادة في الوزن، كما أن والنساء اللواتي تناولن الشوكولاتة في الصباح أكلن 300 سعرة حرارية أقل في اليوم. وأولئك اللواتي تناولنها في المساء تناولن نحو 150 سعرة حرارية أقل في اليوم.
وتابع الباحثون في مستشفى بريغهام والنساء وجامعة مورسيا في إسبانيا أن تناول الشوكولاتة في الصباح يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.
في حين قال فرانك إيه جي إل شير، عالم الأعصاب، والمؤلف المشارك في الدراسة: "تسلط نتائجنا الضوء على أنه ليس فقط ماذا نأكل، ولكن أيضا متى نأكل، يمكن أن يؤثر على الآليات الفسيولوجية".