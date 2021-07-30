النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية في ظل نمو الطلب

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة هبوط، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 75.60 دولار للبرميل، عقب قفزة بـ 1.75% أمس الخميس. وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 74.62 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 73.19 دولار للبرميل.
ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.