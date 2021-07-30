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النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية في ظل نمو الطلب

منذ ساعة
1614
النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية في ظل نمو الطلب

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة هبوط، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 75.60 دولار للبرميل، عقب قفزة بـ 1.75% أمس الخميس. وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 74.62 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 73.19 دولار للبرميل.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

النفط
خام برنت
نمو الطلب

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طبعاً وهي جريمة والسبب أن صور وجوه أصحابها لايعلمون همها اي شيء وهذا حرام وإهانة لهم
4lovex2
الله المستعان المفروض من زمان قاطعين رأسه لييش تراكينه كل هالمدة❗ يؤكل ويشرب ويدلع في السجن😅 قيس على ذلك المجرمين ألي ارتكبوا جرائم السرقات...
ابوبدر
الله يهديه مالها علاقة كثرة السكان بالقتل . تبرير مرفوض تماما السبب هو قلة الايمان وعدم الخوف من الله وقلة التمسك بالدين والجهل بالاحكام...
قاهر الطواقي
عين الحسود جعلها بعود يا جمال عارف انت واذنابك
4lovex2
بق بق🐔

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