العثور على أكبر حجر ياقوت في العالم

لندن (صدى):
أكتشف عمال يحفرون بئرا في الفناء الخلفي لأجد المنازل، حجراً ضخماً من الياقوت تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "أنه وقع اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 2.5 مليون قيراط، والذي يعتقد أنه أكبر حجر ياقوت في العالم، خلف منزل تاجر أحجار في راتنابورا.
وقال الدكتور غاميني زويسا، أحد كبار علماء الأحجار الكريمة،: «لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من قبل، إن هذا الحجر ربما تم تشكيله منذ نحو 400 مليون عام.
في حين وأوضح ثيلاك وييراسينغ، رئيس الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات: «إنها عينة خاصة من الياقوت النجمي (تظهر تركيزاً يشبه النجم للضوء المنعكس أو المنكسر)، وربما تكون الأكبر في العالم. ونظراً لحجمها وقيمتها، نعتقد أنها ستثير اهتمام الهواة مقتني التحف أو المتاحف الخاصة».