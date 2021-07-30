نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العثور على أكبر حجر ياقوت في العالم

منذ ساعة
807
العثور على أكبر حجر ياقوت في العالم

لندن (صدى):
أكتشف عمال يحفرون بئرا في الفناء الخلفي لأجد المنازل، حجراً ضخماً من الياقوت تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "أنه وقع اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 2.5 مليون قيراط، والذي يعتقد أنه أكبر حجر ياقوت في العالم، خلف منزل تاجر أحجار في راتنابورا.

وقال الدكتور غاميني زويسا، أحد كبار علماء الأحجار الكريمة،: «لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من قبل، إن هذا الحجر ربما تم تشكيله منذ نحو 400 مليون عام.

في حين وأوضح ثيلاك وييراسينغ، رئيس الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات: «إنها عينة خاصة من الياقوت النجمي (تظهر تركيزاً يشبه النجم للضوء المنعكس أو المنكسر)، وربما تكون الأكبر في العالم. ونظراً لحجمها وقيمتها، نعتقد أنها ستثير اهتمام الهواة مقتني التحف أو المتاحف الخاصة».

دولار
الأحجار الكريمة
ياقوط

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
طبعاً وهي جريمة والسبب أن صور وجوه أصحابها لايعلمون همها اي شيء وهذا حرام وإهانة لهم
4lovex2
الله المستعان المفروض من زمان قاطعين رأسه لييش تراكينه كل هالمدة❗ يؤكل ويشرب ويدلع في السجن😅 قيس على ذلك المجرمين ألي ارتكبوا جرائم السرقات...
ابوبدر
الله يهديه مالها علاقة كثرة السكان بالقتل . تبرير مرفوض تماما السبب هو قلة الايمان وعدم الخوف من الله وقلة التمسك بالدين والجهل بالاحكام...
قاهر الطواقي
عين الحسود جعلها بعود يا جمال عارف انت واذنابك
4lovex2
بق بق🐔

أخر الأخبار

مي عمر تكشف إصابتها بمرض غامض
مي عمر تكشف إصابتها بمرض غامض
منذ 30 دقيقة 620
تركي آل الشيخ يعلق على ابداع محمد عبده: في السبعين ويقول هل من منازل
تركي آل الشيخ يعلق على ابداع محمد عبده: في السبعين ويقول هل من منازل
منذ 35 دقيقة 1648
تصوير جوي رائع لمركبات التمور قبل إنطلاق المهرجان في بريدة
تصوير جوي رائع لمركبات التمور قبل إنطلاق المهرجان في بريدة
منذ ساعة 1740
تناول شوكولاتة في وجبة الفطور يساعد على إنقاص الوزن
تناول شوكولاتة في وجبة الفطور يساعد على إنقاص الوزن
منذ ساعة 1519
النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية في ظل نمو الطلب
النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية في ظل نمو الطلب
منذ ساعة 1611
بايدن يحذر روسيا: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية
بايدن يحذر روسيا: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية
منذ ساعة 1654
العثور على أكبر حجر ياقوت في العالم
العثور على أكبر حجر ياقوت في العالم
منذ ساعة 807
استشاري أمراض معدية: فيروس كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل الوحيد
استشاري أمراض معدية: فيروس كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل الوحيد
منذ ساعتين 1874
استخراج ثعبان من أمعاء رجل
استخراج ثعبان من أمعاء رجل
منذ ساعتين 940
مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا
مي حلمي تعلن إصابتها بفيروس كورونا
منذ ساعتين 714