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استشاري أمراض معدية: فيروس كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل الوحيد

منذ ساعتين
1874
استشاري أمراض معدية: فيروس كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل الوحيد

الرياض (صدى):
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي،أن الحل الوحيد لإنهاء جائحة "كورونا" والسيطرة عليها هو أخذ اللقاح من الجميع والوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح الأزرقي أن 99.9% من الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء "كورونا" من الفئات التي لم تأخذ اللقاحات المُضادة، مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفعّالة وتحمي من الإصابة الشديدة.

وأضاف إن المملكة حالياً في نهاية السيطرة على جائحة "كورونا"، بعد تطعيم عدد كبير من المواطنين والمُقيمين باللقاحات المُضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الشخص الذي يحصل على اللقاح يُحصن نفسه من الفيروس وكذلك المجتمع أيضاً.

ولفت الاستشاري إلى أن الفيروس سيمر على كل شخص حول العالم ومن لم يصب به هذا العام سيُصاب العام المقبل.

فيروس كورونا
اللقاح
استشاري أمراض معدية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طبعاً وهي جريمة والسبب أن صور وجوه أصحابها لايعلمون همها اي شيء وهذا حرام وإهانة لهم
4lovex2
الله المستعان المفروض من زمان قاطعين رأسه لييش تراكينه كل هالمدة❗ يؤكل ويشرب ويدلع في السجن😅 قيس على ذلك المجرمين ألي ارتكبوا جرائم السرقات...
ابوبدر
الله يهديه مالها علاقة كثرة السكان بالقتل . تبرير مرفوض تماما السبب هو قلة الايمان وعدم الخوف من الله وقلة التمسك بالدين والجهل بالاحكام...
قاهر الطواقي
عين الحسود جعلها بعود يا جمال عارف انت واذنابك
4lovex2
بق بق🐔

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