استخراج ثعبان من أمعاء رجل

بكين (صدى):
اكتشف الاطباء وجود ثعبان مائي في امعاء رجل صيني في العقد الخامس من عمره، حيث أصيب بإغماء و تم نقله إلى المستشفى ليكتشف الأطباء ذلك حيث يبلغ طوله 20 سم.
وذكرت تقارير بريطانية أن الأطباء أجروا له عملية سريعة تمكنوا من خلالها استخراج الثعبان من معدة الرجل بعد أن أصيبت بتلف نتيجة عض الثعبان لها أكثر من مرة.
وقال الرجل للأطباء أنه كان مصابا بالإمساك الشديد منذ فترة، و لم يتمكن من الحصول على العلاج في المستشفى لعدم سقدرته المالية لدفع التكاليف، فنصحه أحدهم بتجربة إدخال ثعبان مائي في أمعائه لعلاج الإمساك.