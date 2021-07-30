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استخراج ثعبان من أمعاء رجل

منذ 35 دقيقة
486
استخراج ثعبان من أمعاء رجل

بكين (صدى):
اكتشف الاطباء وجود ثعبان مائي في امعاء رجل صيني في العقد الخامس من عمره، حيث أصيب بإغماء و تم نقله إلى المستشفى ليكتشف الأطباء ذلك حيث يبلغ طوله 20 سم.

وذكرت تقارير بريطانية أن الأطباء أجروا له عملية سريعة تمكنوا من خلالها استخراج الثعبان من معدة الرجل بعد أن أصيبت بتلف نتيجة عض الثعبان لها أكثر من مرة.

وقال الرجل للأطباء أنه كان مصابا بالإمساك الشديد منذ فترة، و لم يتمكن من الحصول على العلاج في المستشفى لعدم سقدرته المالية لدفع التكاليف، فنصحه أحدهم بتجربة إدخال ثعبان مائي في أمعائه لعلاج الإمساك.

 

ثعبان
صيني
إغماء
رجل صينين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الظاهر كل تعاقداتك سلف ودين واعطيكم بعدين -- شغل التقصيد احسن -- بس لا تتاخر ترى يسحبون اللاعب لو هو في القراج
ابو وليد
لا لا لا ماتستاهل -- يمكن دعت عليها تهاني القحطاني
ابو وليد
قبل الجرد
خالد
هذا خطأ محايل لااحد فيه يزرع الأرز والجنوب عموما وإنما يشتهر بزراعة المحاصيل الموسمية كالبر والذره والزعر وغيرها ويوجد بعض المزارع الحديثه الان التي...
امال
خسرات كل شي لاحول ولا قوة الابالله

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