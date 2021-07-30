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بايدن يحذر روسيا: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

منذ ساعة
1654
بايدن يحذر روسيا: الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى حرب حقيقية

واشنطن (صدى):
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من نشوب حرب حقيقية بسبب القرصنة الإلكترونية والاختراق السيبراني.

وأوضح الرئيس الأميركي خلال زيارة لمكتب مدير المخابرات الوطنية: "أعتقد أنه من المرجح أن ينتهي بنا المطاف إلى حرب، حرب إطلاق نار حقيقية، مع قوة عظمى، وسيكون ذلك نتيجة لخرق إلكتروني ذي عواقب كبيرة" مبينا أنه لا يستبعد هجوماً إلكترونياً انتقامياً رداً على استهداف كيانات أميركية.

جاءت تصريحات بايدن بعد سلسلة من هجمات الفدية الروسية وغيرها من الهجمات الإلكترونية التي ضربت الحكومة الأميركية وشركات القطاع الخاص وأدت إلى شلل في البني التحتية لتلك الشركات.

روسيا
بايدن
الهجمات الإلكترونية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
طبعاً وهي جريمة والسبب أن صور وجوه أصحابها لايعلمون همها اي شيء وهذا حرام وإهانة لهم
4lovex2
الله المستعان المفروض من زمان قاطعين رأسه لييش تراكينه كل هالمدة❗ يؤكل ويشرب ويدلع في السجن😅 قيس على ذلك المجرمين ألي ارتكبوا جرائم السرقات...
ابوبدر
الله يهديه مالها علاقة كثرة السكان بالقتل . تبرير مرفوض تماما السبب هو قلة الايمان وعدم الخوف من الله وقلة التمسك بالدين والجهل بالاحكام...
قاهر الطواقي
عين الحسود جعلها بعود يا جمال عارف انت واذنابك
4lovex2
بق بق🐔

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