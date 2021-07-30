أطعمة تساعد في تقليل أعراض القولون العصبي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يشكو البعض من مرض القولون العصبي والذي تكون أعراضه ألم الأمعاء، والإمساك، والإسهال، والانتفاخ، وذلك بسبب بعض الأطعمة التي يتناولونها.
ويمكن للأطعمة المقلية ومنتجات الألبان والكحول أن تزيد الأعراض سوءا، ويجب استبدالها بوجبات سهلة الهضم لتقليل أعراض القولون العصبي ومنها
الأسماك الغنية بأوميغا 3
من المعروف أن الأوميغا 3 مضاد للالتهابات، ويعد الالتهاب أحد المصادر الرئيسية لألم القولون العصبي، ومن المحتمل أن تساعد زيادة تناوله في علاج الأعراض، وأفضل مصادره الأنشوجة وسمك القد الأسود والماكريل والسردين والسلمون.
اللحوم الخالية من الدهن
تحتوي اللحوم الخالية من الدهون على البروتين، وهو سهل الهضم ولا تخمره بكتيريا الأمعاء، ما يعني أن الغازات المعوية لا تنتج عندما يكسرها الجسم، وتحتوي قطع الدجاج والديك الرومي ولحم البقر على القليل من الدهن والكثير من البروتين.
المكسرات
تعدتبى المكسرات واحدة من أكثر الأطعمة فعالية لتخفيف أعراض القولون العصبي لأنها مصدرا رائعا للألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3، كما أنها تحتوي على دهون غير مشبعة، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وإعادة التوازن إلى فلورا الأمعاء.
البذور
تساعد بذور الشيا وبذور الكتان على حد سواء في حركة الأمعاء ويمكن رشها بسهولة فوق الأطعمة الأخرى لاحتوائها على الألياف وأحماض أوميغا 3،وستساعد كل من بذور اليقطين وعباد الشمس في تقليل إمساك القولون العصبي.
الأطعمة المخمرة
تحتوي الأطعمة المخمرة على الكثير من سلالات البروبيوتيك الطبيعية، وهي بكتيريا تساعد أمعاءك على معالجة الطعام,ويمكنك الحصول عليها من الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف والكيمتشي والزبادي التي لا تحتوي على سكر مضاف.