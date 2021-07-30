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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 7 دقائق
1057
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45566، العملة مقابل الريال الواحد 0.22443

- الدولار: 3.75106، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

- درهم إماراتي: 1.02120، مقابل الريال الواحد 0.97924

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67445

- دينار أردني: 5.29070، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.46680 مقابل الريال الواحد 0.08022

- دينار بحريني: 9.95014، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03023، مقابل الريال الواحد 0.97066

-الدرهم المغربي: 0.42114 مقابل الريال الواحد 2.37695

- الجنيه المصري: 0.23886، مقابل الريال الواحد 4.18655

أسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
ههههه القخطاني اهلكتها
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههيههههههئ ههههههههههيههههههئ ههههههههيهههيهههئ .. .. يا هملاااااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من ثور طيح تسبب في العثور ..
ابو عمار
امحق فزعه
ام خالد
ممكن أجابه على سؤال لم الام معلمه الثانويه او بالمتوسط اشلون هي بالمدرسة نتابع بناتها او لدها وهي في دوام ماعنده احد يهتم فيهم...وشكرا

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