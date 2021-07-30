أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45566، العملة مقابل الريال الواحد 0.22443
- الدولار: 3.75106، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
- درهم إماراتي: 1.02120، مقابل الريال الواحد 0.97924
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67445
- دينار أردني: 5.29070، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.46680 مقابل الريال الواحد 0.08022
- دينار بحريني: 9.95014، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03023، مقابل الريال الواحد 0.97066
-الدرهم المغربي: 0.42114 مقابل الريال الواحد 2.37695
- الجنيه المصري: 0.23886، مقابل الريال الواحد 4.18655