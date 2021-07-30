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تعليق الأميرة ريما بنت بندر بعد خسارة تهاني القحطاني

منذ 20 دقيقة
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تعليق الأميرة ريما بنت بندر بعد خسارة تهاني القحطاني

ماجد محمد (صدى):
أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو وفد المملكة، اليوم الجمعة، عن فخرها بمشاركة اللاعبتين ياسمين الدباغ وتهاني القحطاني وتمثيلهما للمملكة في أولمبياد طوكيو2020.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر: "فخورة جدًا بياسمين الدباغ، وتهاني القحطاني، لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة..ها نحن نأتي ".

وكانت لاعبة الجودو تهاني القحطاني، أنهت مشاركتها في منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها أمام اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشوكو، فيما أنهت العداءة ياسمين الدباغ مشاركتها بعد حلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن 13.34 خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ 100 متر.

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المملكة
القحطاني
الأميرة ريما بنت بندر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52022
منذ 8 دقائق
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
كفو
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه ممتاز

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