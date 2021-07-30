المعهد التقني للألبان يتيح تدريب منتهي بالتوظيف براتب 6 آلاف ريال

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لشركة فرسان الأغذية في مجال صيانة المعدات، في تخصصات التبريد وتكييف، والميكانيكا.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 80% فأعلى "مسار علمي"، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
كما يشترط أن يكون حاصل على درجة اختبار القدرات العامة "قياس" بنسبة 60% فأعلى، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية "هدف"، ولا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.
ويحصل المتقدم على مكافأة شهرية 4000 ريال، وراتب 6,000 ريال بعد التخرج، وشهادة دبلوم معتمدة، إضافة إلى التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.
التقديم من هــــــــــــــــــــنا