نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاكيرا مهددة بالسجن

منذ 45 دقيقة
373
شاكيرا مهددة بالسجن

بوغوتا (صدى):
تواجه المطربة الكولومبية، شاكيرا، تهديدا بالسجن، وذلك لوجود أدلة على أنها قد تهربت من التزاماتها المالية للدولة.

وأوصى القاضي الإسباني، ماركو جوبيرياس، الذي يحقق في مزاعم الاحتيال الضريبي من قبل شاكيرا بإحالة القضية إلى المحاكمة.

واتهم ممثلو الادعاء شاكيرا بعدم سداد مبلغ 16.4 مليون دولار ضرائب في إسبانيا بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة الني كانت تعيش بها في الغالب، على الرغم من أن لديها إقامة رسمية في بنما.

وفي حال ثبوت إدانتها بالتهرب الضريبي، فتواجه شاكيرا إما سداد غرامة محتملة وربما عقوبة سجن محتملة.

شاكيرا
كولومبيا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الوفا طبعي
وين بيروح من ربه حسبي الله ونعم الوكيل
طربshow
ازيدكم من الشعر بيت النصر متصدر قائمة اغنى الفرق في اسياً
طربshow
ازيدكم من الشعر بيت النصر متصدر قائمة اغنى الفرق في اسياً
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههه

أخر الأخبار

المعهد التقني للألبان يتيح تدريب منتهي بالتوظيف براتب 6 آلاف ريال
المعهد التقني للألبان يتيح تدريب منتهي بالتوظيف براتب 6 آلاف ريال
منذ 29 دقيقة 1297
شاكيرا مهددة بالسجن
شاكيرا مهددة بالسجن
منذ 45 دقيقة 373
فيديو..إتلاف 5 أطنان من المخلل الفاسد قبل بيعه بالرياض
فيديو..إتلاف 5 أطنان من المخلل الفاسد قبل بيعه بالرياض
منذ 59 دقيقة 1297
المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن فرص عمل بالرياض
المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن فرص عمل بالرياض
منذ ساعة 1279
أزهري: كثرة السكان سبب قتل الزوجات لأزواجهن في مصر
أزهري: كثرة السكان سبب قتل الزوجات لأزواجهن في مصر
منذ ساعة 712
صور..ياسمين الدباغ تنهي مشاركتها في سباق 100 متر بالمركز التاسع
صور..ياسمين الدباغ تنهي مشاركتها في سباق 100 متر بالمركز التاسع
منذ ساعتين 1789
قصة سيدة جمعت بين 8 رجال "زوج من كل محافظة"
قصة سيدة جمعت بين 8 رجال "زوج من كل محافظة"
منذ ساعتين 1234
فيديو وصور..لحظة إندلاع حريق ضخم في مستودعات لوزارة التعليم بالرياض
فيديو وصور..لحظة إندلاع حريق ضخم في مستودعات لوزارة التعليم بالرياض
منذ ساعتين 11180
ساعات على مواجهة تهاني القحطاني ونظيرتها الإسرائيلية في طوكيو
ساعات على مواجهة تهاني القحطاني ونظيرتها الإسرائيلية في طوكيو
منذ 3 ساعات 2092
ماجد النفيعي: الأهلي يحتاج دعم
ماجد النفيعي: الأهلي يحتاج دعم
منذ 3 ساعات 1549