شاكيرا مهددة بالسجن

بوغوتا (صدى):
تواجه المطربة الكولومبية، شاكيرا، تهديدا بالسجن، وذلك لوجود أدلة على أنها قد تهربت من التزاماتها المالية للدولة.
وأوصى القاضي الإسباني، ماركو جوبيرياس، الذي يحقق في مزاعم الاحتيال الضريبي من قبل شاكيرا بإحالة القضية إلى المحاكمة.
واتهم ممثلو الادعاء شاكيرا بعدم سداد مبلغ 16.4 مليون دولار ضرائب في إسبانيا بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة الني كانت تعيش بها في الغالب، على الرغم من أن لديها إقامة رسمية في بنما.
وفي حال ثبوت إدانتها بالتهرب الضريبي، فتواجه شاكيرا إما سداد غرامة محتملة وربما عقوبة سجن محتملة.