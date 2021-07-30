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خالد الشعلان : يجب أن نطلب العدالة للأندية سواء كان الحكم سعودي أو أجنبي
منذ 5 ساعات
1093
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أحدث التعليقات
الوفا طبعي
وين بيروح من ربه حسبي الله ونعم الوكيل
طربshow
ازيدكم من الشعر بيت النصر متصدر قائمة اغنى الفرق في اسياً
طربshow
ازيدكم من الشعر بيت النصر متصدر قائمة اغنى الفرق في اسياً
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههه
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