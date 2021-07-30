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المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن فرص عمل بالرياض

منذ ساعة
1279
المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعلن عن فرص عمل بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية "هدف" عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للرجال والنساء، في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"

ويستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس، في تخصصات: إدارة الموارد البشرية - هندسة صناعية- هندسة ميكانيكية- هندسة كهربائية- تقنية معلومات- التصميم الجرافيكي- لغة إنجليزية- إدارة أعمال دولية.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية، وألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج "تمهير".

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من هـــــــــــــــــنا

الرياض
المركز السعودي

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