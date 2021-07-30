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قصة سيدة جمعت بين 8 رجال "زوج من كل محافظة"

منذ 49 دقيقة
525
قصة سيدة جمعت بين 8 رجال "زوج من كل محافظة"

القاهرة (صدى):
في ثمانينيات القرن الماضي، صدمت سيدة مصرية الجميع بجريمة جمعها بين 8 أزواج في آن واحد.

وكان الزوج الثامن قد تمكن من كشف أمرها، حيث اتهمها بسرقة مبلغ مالي واختفائها بعد اكتشافه زواجها من آخر بعقد عرفي.

وقال الزوج الثامن إنه كان يعيش وسط زوجته وأولاده وفجأة تسللت هذه السيدة وتدعى "إجلال" إلى حياته وتعرف عليها ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وأخبرته أنها على خلاف مع زوجها وفي طريقها للطلاق منه.

وأشار إلى أنها أخبرته بعد ذلك بأنها تم طلاقها وستتوجه إلى القاهرة لتقيم لدى شقيقتها لحين انتهاء فترة العدة وبعد ثلاثة أشهر عادت إليه وعقد عليها وتزوجها.

وفوجئ الزوج الثامن بشخص حضر إليه وأخبره أنه زوج هذه السيدة بعقد عرفي، ثم سرقت منه ألف جنيه، لكنها كذبته، وأصرت على تكذيبه فصدقها زوجها المخدوع ونهر الرجل وبعد عدة أيام فوجئ بسرقتها ثلاثة آلاف جنيه منه واختفائها.

وأضاف الزوج المخدوع أنه اكتشف أن زوجته سبق لها الزواج من 7 أشخاص في محافظات مختلفة، وأنها تحمل 4 بطاقات شخصية مزورة.

مصر

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أحدث التعليقات

مرفت هاشم فلاته
يارب القى وظيفه
ابو محمد 😎 ✍️
حبطووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
افاا ياالملك ياابن الملوك ديكوك النماره وذللوك ..
زائر
لا تستغرب مادام وزير الرياضة عبدالعزيز لا يهش ولا ينش ولا رئيس الاتحاد ..غريبه !!!!!!!!
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

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