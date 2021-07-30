ماجد النفيعي: الأهلي يحتاج دعم

طلال الغامدي (صدى):
صرح رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، اليوم الجمعة، بأن النادي بحاجة إلى الدعم من أعضاء الشرف.
وقال النفيعي: "الأهلي يحتاج دعم أعضاء شرفه ومحبيه، وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل"، مضيفا: "النادي في هذا الوقت يسير في مرحلة تصحيح نأمل من الله التوفيق".
وتابع: "نسابق الوقت ليعود الأهلي لمكانه الصحيح بدعم المحبين، ووقفتهم الكبيرة، ومتأكد من تواجدهم كما تعودناهم دائم".
يذكر أن الأهلي بحاجة لتسديد ديونه للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح للأندية بتسجيل اللاعبين الجدد.
وكانت لجنة الكفاءة المالية قد منحت الأندية مهلة لسداد الديون والالتزامات المالية حتى تاريخ 21 أغسطس المقبل.