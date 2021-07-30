مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس

ماجد محمد (صدى):
فتحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خط التفاوض مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب، لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فيما قيل أن البرازيلي روجير غويديس، جناح نادي شاندونج ليونينج الصيني من بين تلك الأسماء.
وأوضحت تقارير صحافية، أن البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هو الذي طلب التعاقد مع غويديس بـ"الاسم"، بينما كشفت الصحف البرازيلية، حقيقة تعاقد النصر، مع نجم شاندونج ليونينيج، في الصيف الحالي.
ويتفاوض غويديس حاليًا مع إدارة النادي الصيني، لفسخ عقده بـ"التراضي"، والذي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022، بينما نفت الصحف البرازيلية كل الأنباء التي ترددت بشأن تعاقد النصر، مع غويديس، أو وجود أي تفاوض مع اللاعب، من الأساس.
وذكرت أنها تواصلت مع مقربين من مينيز، والذين نفوا وجود أي رغبة من المدير الفني البرازيلي، لضم مواطنه، إلى النصر، بينما يحاول نادي كورينثيانز البرازيلي، التعاقد مع روجير غويديس، في الصيف الحالي، وذلك من خلال بعض الوسطاء، ونجوم الفريق المقربين من اللاعب.