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مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس

منذ يومين
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مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس

ماجد محمد (صدى):
فتحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خط التفاوض مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب، لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فيما قيل أن البرازيلي روجير غويديس، جناح نادي شاندونج ليونينج الصيني من بين تلك الأسماء.

وأوضحت تقارير صحافية، أن البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هو الذي طلب التعاقد مع غويديس بـ"الاسم"، بينما كشفت الصحف البرازيلية، حقيقة تعاقد النصر، مع نجم شاندونج ليونينيج، في الصيف الحالي.

ويتفاوض غويديس حاليًا مع إدارة النادي الصيني، لفسخ عقده بـ"التراضي"، والذي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022، بينما نفت الصحف البرازيلية كل الأنباء التي ترددت بشأن تعاقد النصر، مع غويديس، أو وجود أي تفاوض مع اللاعب، من الأساس.

وذكرت أنها تواصلت مع مقربين من مينيز، والذين نفوا وجود أي رغبة من المدير الفني البرازيلي، لضم مواطنه، إلى النصر، بينما يحاول نادي كورينثيانز البرازيلي، التعاقد مع روجير غويديس، في الصيف الحالي، وذلك من خلال بعض الوسطاء، ونجوم الفريق المقربين من اللاعب.

النصر
دوري المحترفين
مينيز
غويديس

التعليقات

فار نجد شوه سمعتنا
فار نجد شوه سمعتنا عدد التعليقات : 27
منذ يومين
باذن واحد احد
لن تجني يا فقراوي غير الحسرات
أبو زياد الخالدي
أبو زياد الخالدي عدد التعليقات : 12
منذ يومين
اهب عليك يا فار الشابوره تهبا حامض على بوزك النصر بطل يسعد ملاييين عشاقه بحول الله تسمعها النصر بطل
ابو راكان
ابو راكان عدد التعليقات : 1
منذ يومين
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 10
منذ يوم
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
احمد الخليفي
احمد الخليفي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
النصر اكتفئ من الصفقات ويحث عن حارس عملاق
احمد الخليفي
احمد الخليفي عدد التعليقات : 2
منذ يوم
النصر اكتفئ من الصفقات ويحث عن حارس عملاق
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1909
منذ يوم
فديت العالمي كبير الرياض جلطططططط الطواقي اضغغغغغغغغغط المضغوووووووووووط اكثر 💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
جحفلي 119
جحفلي 119 عدد التعليقات : 17
منذ 48 دقيقة
أموال النصر من أين وزراه الرياضة تعطي النصر مال مفتوح

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أحدث التعليقات

ابو علي
ارتفع كل شيء ماء كهرباء وبنزين والضحية المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود الله يعين المواطن من وين يجيب كل المبالغ
عبدالعزيز
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جحفلي 119
أموال النصر من أين وزراه الرياضة تعطي النصر مال مفتوح
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
يوسف العسيس
الله يكفينا شر كل واحد خائن

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