جمال عارف يستغرب توقيع النصر عقودًا عالية بلا كفاءة مالية

نواف السالم (صدى):
أعرب الإعلامي الرياضي جمال عارف عن استغرابه من توقيع نادي النصر عدة صفقات مع لاعبين أجانب رغم ديونه.
وقال عارف: "النصر يوقع مع أربعة لاعبين، والأهلي شرحه، والاتحاد مع لاعب واحد فقط"، مضيفًا: "على فكرة كل الأندية التي ذكرتها عليها ديون أكثر من مائة مليون".
وتساءل عارف: "ماهو الاختلاف في كيفية التعاطي مع الديون في الأندية الثلاثة، وبالتالي انعكاسها على الاستقطابات الاجنبية".
وكانت إدارة النصر قد وقعت مع أندرسون تاليسكا، وفينسنت أبوبكر، وراميرو فونيس موري، كما استعاد لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بعد انتهاء إعارته لشباب أهلي دبي الإماراتي.
يذكر أن أندية الاتحاد والنصر والأهلي، تصدروا القائمة التي أعلنتها لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة في 10 يونيو الماضي، حيث جاء الاتحاد على رأس القائمة بـ 140 مليون ريال، ثم حل النصر ثانيا بـ 130 مليونا بينما جاء الأهلي ثالثا بـ124 مليون ريال.