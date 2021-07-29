160 ألف ريال غرامات على 4 مخالفين نشروا إعلانات مضللة عن "الفوركس"

الرياض (صدى):
نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس المحظور.
وأضافت أن الإعلانات تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، كما شمل قرارها تغريمهم بغرامات قُدرت قيمتها بنحو 160 ألف ريال.
وعاقبت المخالف الأول، وهو كويتي الجنسية، بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، مع نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، أما المخالفين الأخرين فتمثلوا في مواطن سعودي، وآخر لبناني وثالث تركي، وتم معاقبة كل منهم بغرامة قدرها 40 ألف ريال.