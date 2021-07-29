نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

160 ألف ريال غرامات على 4 مخالفين نشروا إعلانات مضللة عن "الفوركس"

منذ 59 دقيقة
1193
1
160 ألف ريال غرامات على 4 مخالفين نشروا إعلانات مضللة عن "الفوركس"

الرياض (صدى):
نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على "سناب شات" عن نشاط الفوركس المحظور.

وأضافت أن الإعلانات تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، كما شمل قرارها تغريمهم بغرامات قُدرت قيمتها بنحو 160 ألف ريال.

وعاقبت المخالف الأول، وهو كويتي الجنسية، بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، مع نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، أما المخالفين الأخرين فتمثلوا في مواطن سعودي، وآخر لبناني وثالث تركي، وتم معاقبة كل منهم بغرامة قدرها 40 ألف ريال.

وزارة التجارة
التجارة
سناب شات
تجارة
التجارة الالكترونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131300
منذ 48 دقيقة
يستاهلون ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

فيديو..حادث تصادم مروع بالرياض
فيديو..حادث تصادم مروع بالرياض
منذ 17 دقيقة 1384
انتصار الشراح تتعرض لانتكاسة صحية
انتصار الشراح تتعرض لانتكاسة صحية
منذ 36 دقيقة 458
160 ألف ريال غرامات على 4 مخالفين نشروا إعلانات مضللة عن "الفوركس"
160 ألف ريال غرامات على 4 مخالفين نشروا إعلانات مضللة عن "الفوركس"
منذ 59 دقيقة 1193
بالفيديو .. لقطات تاريخية للملك الحسين بن طلال في زيارة رسمية إلى المملكة
بالفيديو .. لقطات تاريخية للملك الحسين بن طلال في زيارة رسمية إلى المملكة
منذ ساعة 1384
وزير المالية: اقتصاد المملكة تعافى من آثار جائحة كورونا
وزير المالية: اقتصاد المملكة تعافى من آثار جائحة كورونا
منذ ساعة 1542
ضبط قائد مركبة لقيادته بسرعة عالية وبدون لوحات بالطائف
ضبط قائد مركبة لقيادته بسرعة عالية وبدون لوحات بالطائف
منذ ساعة 1336
بالفيديو .. مساعد وزير الطاقة: الهيدروجينات الخضراء والزرقاء أولوية لدينا
بالفيديو .. مساعد وزير الطاقة: الهيدروجينات الخضراء والزرقاء أولوية لدينا
منذ ساعة 1338
ضبط "مقيم" يعمل في تطبيقات التوصيل لتلويثه وجبة غذائية قبل تسليمها "فيديو"
ضبط "مقيم" يعمل في تطبيقات التوصيل لتلويثه وجبة غذائية قبل تسليمها "فيديو"
منذ ساعة 1921
بالفيديو.. . عائشة بن بشر : اطلعنا على 10 دول لنحول دبي لمدينة ذكية
بالفيديو.. . عائشة بن بشر : اطلعنا على 10 دول لنحول دبي لمدينة ذكية
منذ ساعتين 1476
التعادل يحسم مواجهة الأهلي أمام الملعب التونسي
التعادل يحسم مواجهة الأهلي أمام الملعب التونسي
منذ ساعتين 1516