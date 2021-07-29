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ضبط "مقيم" يعمل في تطبيقات التوصيل لتلويثه وجبة غذائية قبل تسليمها "فيديو"

منذ ساعة
1902
8
ضبط "مقيم" يعمل في تطبيقات التوصيل لتلويثه وجبة غذائية قبل تسليمها "فيديو"

الرياض (صدى):
قبضت شرطة الرياض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه تم رصد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه عامل في تطبيقات التوصيل وهو يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

 

مقيم
شرطة الرياض
النيابة العامة
تطبيقات التوصيل
عامل التوصيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131300
منذ ساعة
ياليت تقصون براطمه على شان مايقوى يتفل مرة ثانيه وسفروه لبلاده كاشر بسنونه ...

.. لا استبعد انه من شيعة باكستان قبحهم الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81870
منذ 12 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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