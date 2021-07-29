ضبط "مقيم" يعمل في تطبيقات التوصيل لتلويثه وجبة غذائية قبل تسليمها "فيديو"

الرياض (صدى):
قبضت شرطة الرياض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.
وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه تم رصد مقطع الفيديو الذي ظهر فيه عامل في تطبيقات التوصيل وهو يقوم بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها.
وأسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.