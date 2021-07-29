بالفيديو .. مساعد وزير الطاقة: الهيدروجينات الخضراء والزرقاء أولوية لدينا

الرياض (صدى):
قال مساعد وزير الطاقة، أحمد الزهراني، إن الوزارة مهتمة بالهيدروجينات الخضراء والزرقاء وكيفية الاستفادة منها، مؤكدًا أن ذلك من ضمن الأولويات التي تعمل عليها الوزارة.
وأضاف، خلال كلمته في منتدي الثورة الصناعية الرابعة، أن هناك نظام عمل سعودي طوره عدة أطراف، يهدف إلى إدارة وتسريع الطاقة وتحولها النظيف، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتناول الانبعاثات والقيمة الاقتصادية، كما يبحث عن الحلول والابتكارات التي تبحث عن التحول للطاقة النظيفة.
ونوه بأن هذا النظام يقوم على 4 معايير تقليل الانبعاثات وإعادة الاستخدام، وإعادة التصنيع، لافتا إلى أنه يمكن تقليل الانبعاثات من خلال الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، أما إعادة الاستخدام فتهدف لتحويل دون المشكلات الكيميائية والانبعاثات، أما أن إعادة التصنيع تستهدف تقليل الانبعاثات ولمن باستخدام مواد كيميائية.