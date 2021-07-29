صحة حائل تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية خلال اجازة عيد الأضحى

عارف السويدي (صدى):
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 1391 جولة رقابية خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ ، لرصد السلوكيات من الأفراد والمؤسسات للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، 1209 جولة رقابية، كما نفذت إدارة الإلتزام بصحة حائل 182 جولة رقابية، وأصدرت عدد 16 مخالفة شملت عدد من المنشآت الصحية الخاصة.
يذكر أن صحة حائل بالتعاون مع إمارة وأمانة منطقة حائل، أطلقت حملة توعوية للمجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى بث عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب صحة، تهدف إلى توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا وعن أهمية أخذ اللقاح.