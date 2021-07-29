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صحة حائل تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية خلال اجازة عيد الأضحى

منذ 13 ساعة
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صحة حائل تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية خلال اجازة عيد الأضحى

عارف السويدي (صدى):
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل 1391 جولة رقابية خلال عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ ، لرصد السلوكيات من الأفراد والمؤسسات للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس ⁧‫كورونا‬⁩.

وتفصيلاً؛ نفذت إدارة الصحة العامة بصحة حائل، 1209 جولة رقابية، كما نفذت إدارة الإلتزام بصحة حائل 182 جولة رقابية، وأصدرت عدد 16 مخالفة شملت عدد من المنشآت الصحية الخاصة.

‏⁧يذكر أن صحة حائل بالتعاون مع إمارة وأمانة منطقة حائل، أطلقت حملة توعوية للمجتمع للتأكيد على أهمية تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس ⁧‫كورونا خلال عيد الأضحى المبارك، بالاضافة إلى بث عدد من المواد والرسائل التوعوية والإنفوجرافيك عبر حساب صحة، تهدف إلى توعية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا وعن أهمية أخذ اللقاح.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايعرفني بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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