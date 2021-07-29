المحكمة الفيدرالية ترفض طلب "فيفا" بإعادة فتح التحقيق مع جوزيف بلاتر

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية اليوم الخميس، رفضها طلب "فيفا"، بإعادة فتح الدعوى ضد جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد، وذلك فيما يتعلق بصفقة حقوق البث التليفزيوني.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم "بلاتر" أن الأخير كان يتوقع تلك النتيجة، مشيرًا إلى أن حالة "بلاتر" الصحية لا تزال سيئة فالاستجواب محدد بساعة ونصف الساعة في اليوم.
وجاء ذلك على خلفية اتهام "بلاتر" ببيع حقوق البث التلفزيوني بأسعار كانت أقل بكثير من القيمة السوقية في ذلك الوقت، حيث تقدمت "الفيفا" بشكوى ضده.
يُذكر أن الوضع الصحي لـ "جوزيف بلاتر" البالغ من العمر 85 عامًا غير مستقر، حيث تم إدخاله إلى المستشفى ليخضع لعملية روتينية مما أدى إلى مضاعفات.