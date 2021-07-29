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بالفيديو .. قصة بائعة كونت فريقًا لتعليم النساء قيادة الدراجات في جدة

منذ ساعة
1711
بالفيديو .. قصة بائعة كونت فريقًا لتعليم النساء قيادة الدراجات في جدة

جدة (صدى):
دفع الشغف بالدراجات الشابة "سمر الرهبيني" إلى افتتاح متجر لبيع الدراجات الهوائية، ومنه اتجهت لتأسيس فريق يتولى تعليم السيدات قيادة الدراجات في جدة.

وأطلقت الفتاة على هذا الفريق اسم "فريق الشجاعة، من أجل تشجيع السيدات على كسر حاجز الخوف وممارسة رياضة ركوب الدراجات، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "العربية".

وأضافت أن فريقها يتكون من مختلف الأعمار من 10 سنوات إلى 60 عاما، مشيرة إلى أن كل فئة لديها التمارين التي تناسب أعمارها.

وأكدت أن الأعضاء يحرصون على حضور التدريبات الأسبوعية التي تعقبها جولة في مدينة جدة التاريخية.

رياضة
الدراجات
سيدات
دراجة هوائية
شجاعة

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أحدث التعليقات

زائر
مادبغها الا مقهور منها
زائر
تشتكي ابوها بعد كبرها ورباها -لكن البنت مع امها مادام انه مطلقها لو تقول لها اتهميه بشبه تسويها -----خلفة البناتاره خس
القرني[email protected]@،،، عاآآآآقرهم 😎✌️😇
السياره تدمرت كيف لو وطا على اللغم برجله
بلبل البحر
في أحد يساعد ثور؟!
بلبل البحر
هههههههه

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