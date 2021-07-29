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ما عنده وقت يضيعه
منذ 4 ساعات
1047
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أحدث التعليقات
حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت
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