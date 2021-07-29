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الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تشارك في مهرجان التمور الرابع

منذ 10 ساعات
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الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تشارك في مهرجان التمور الرابع

محمد السعران (صدى):
شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة في مهرجان التمور الرابع بالمحافظة.

والذي يعنى بزراعة النخيل وتوعية المزارعين ويعرض محاصيل التمور المتنوعة.

وتمثلت مشاركة الهيئة بحضورها الميداني والتوعوي مع التمركز في المهرجان وتوعية مرتاديه .

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود التوعوية والوقائية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة، وامتدادًا للتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة. بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت

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