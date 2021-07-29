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أسباب ظهور تقرحات الفم واللثة وطرق علاجها

منذ 25 دقيقة
1174
أسباب ظهور تقرحات الفم واللثة وطرق علاجها

أميرة خالد (صدى):
تعد مشكلة تقرحات الفم من أبرز المشاكل التي يٌعاني منها العديد من الأشخاص فهى عبارة عن تقرحات صغيرة رخوة تظهر داخل الفم أو اللثة وهو الأمر الذي يسبب الألم.

ويرجع ظهور هذه القروح إلى عدة أسباب أبرزها الحسياسية الغذائية والتحولات الهرمونية التي تحدث للمرأة خلال فترة الدورة الشهرية ونقص الحديد أيضًا.

كما تعتبر الأدوية المضادرة للإلتهابات أحد الأسباب التي تؤدي لظهور هذه التقرحات في الفم أو وجود اضطرابات هضمية تؤدي لحدوث ذلك مثل "أمراض الأمعاء الالتهابية".

ويمكن علاج القرح باستخدام بعض العلاجات المنزلية مثل تجنب الأطعمة الحمضية أو الحارة، وتنظيف الاسنان بلطف، وضع الثلج على القرحة وشطف الفم بالماء المالح.

كذلك استخدام العلاجات الطبية مثل الأدوية الموضعية وغسول الفم والمكملات الكيميائية من أجل حرق المنطقة التي تظهر بها القرحة والتي تختفي بعد عدة أيام.

 

الدورة الشهرية
الفم
اللثة
تقرحات الفم
العلاجات المنزلية

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت

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