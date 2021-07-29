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إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية

منذ 55 دقيقة
12299
إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية

الرياض (صدى):
قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية.

يذكر أن ذلك جاء بعد الاطلاع على المرسوم الملكي القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 1440 /1/1هـ المتضمن استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، في النظر في الدعاوى العمالية واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات.

كما جاء بعد الإطلاع على بالباب الرابع عشر من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 21 / 8 / 1426هـ الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وذلك فيما يتعلق بالدعاوى المقيدة لديها قبل مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها إلى أن يصدر بها قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى.

كما نص القرار الصادر من الوزير على استمرار أعمال الدائرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 132736 وتاريخ 16 / 7 / 1442هـ وترتبط تنظيميا بنائب الوزير للعمل.

 

الموارد البشرية
وزير
الخلافات العمالية
مرسوم ملكي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية

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أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت

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