علي كاكولي يصدر بيان بشأن ما تم تداوله عن القبض عليه

خالد الظفيري (صدى):
رد الفنان الكويتي علي كاكولي على ما تم تداوله بشأن القبض عليه وآخرين في تهمة حيازة مواد مخدرة.
وأصدر المحامي الخاص بـ "كاكولي" بيان نشره عبر حساب الفنان الكويتي على إنستجرام قائلاً: "الخبر فيه إفتراء على سمعة الفنان وعلى عائلته، ويجب على الجميع التأكد من صحة الخبر".
وأضاف في البيان: "دعوة للجميع بأن لا يساهم أحد في نقل ذلك الخبر سواء أفراد أو وكالات أنباء أو إعلام مرئي أو مسموع، وأن كل من يساهم في هذه الشائعات يضع نفسه أمام المسألة القانونية المشددة".
وكان قد تم تداول أنباء عن القبض على ممثل كويتي مشهور لحظة وصولة إلى مطار الكويت بتهمة حيازة المخدرات، وهو الأمر الذي جعل بعض الوسائل الإعلامية ترجح أنه الفنان علي كاكولي وهو الأمر الذي نفاه مؤخرًا.
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