نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

منذ ساعة
10797
النيابة العامة تصدر أمراً بالقبض على شخصين امتهنا رسم صور أشخاص على الحوائط

الرياض (صدى):
صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء،واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الاجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهما.

التجارة
النيابة العامة
الرسم
تشوه بصري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
والسيده الزانيه ماالذي حصل معها الم تحبسوها لمده سنه ماالذي يحدث ياأم الدنيا اين العداله بين الذكر والانثى والرجل والمراه
ابو عمير
اذا الخبر غير صحيح ليش يطرح
عمر
الحمد لله
ابو راكان
تمنياتي للعالمي بالتوفيق 💙 💛
منصور
اخس يالكامل انت

أخر الأخبار

بالفيديو .. أليوسكي يعلن انضمامه للأهلي ويوجه رسالة لـ "ماجد النفيعي"
بالفيديو .. أليوسكي يعلن انضمامه للأهلي ويوجه رسالة لـ "ماجد النفيعي"
منذ 3 دقائق 1030
صورة نادرة لحضور الملك سعود احتفال قبيلة بني مرة عام 1959 م
صورة نادرة لحضور الملك سعود احتفال قبيلة بني مرة عام 1959 م
منذ 10 دقائق 1093
أسباب ظهور تقرحات الفم واللثة وطرق علاجها
أسباب ظهور تقرحات الفم واللثة وطرق علاجها
منذ 24 دقيقة 1169
"الصحة" تطرح وظائف شاغرة
"الصحة" تطرح وظائف شاغرة
منذ 28 دقيقة 1242
أمنيات
أمنيات
منذ 34 دقيقة 148
بالصور.. الحوثيون يحولون حفل زفاف يمني إلى مأتم بسبب الألغام
بالصور.. الحوثيون يحولون حفل زفاف يمني إلى مأتم بسبب الألغام
منذ 39 دقيقة 1192
ضبط 1964 مركبة مخالقة لوقوفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
ضبط 1964 مركبة مخالقة لوقوفها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
منذ 48 دقيقة 1169
إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية
إلغاء الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية
منذ 54 دقيقة 12288
علي كاكولي يصدر بيان بشأن ما تم تداوله عن القبض عليه
علي كاكولي يصدر بيان بشأن ما تم تداوله عن القبض عليه
منذ ساعة 593
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص البيئية
بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص البيئية
منذ ساعة 1288