بالصور.. سعر ومواصفات سيارة مرسيدس إس كلاس جارد 2022

أميرة خالد (صدى):
تتمتع سيارة مرسيدس إس كلاس جارد 2022 المدرعة بالعديد من المزايا والخصائص التي تميز الإصدار الجديد الخاص بها لتظهر بشكلها الجديد والجذاب.
وتتسم السيارة بمحرك V12 الأيقوني لمرسيدس ومستوى حماية فائق VR10، أعلى مستوى للحماية الباليستية في السيارات المدنية، بقدرة على تحمل الرصاص والانفجارات.
وتم إعادة تصميم هيكل السيارة لتصبح أفضل مقاومة ممكنة للصدمات مقارنة بموديل جارد السابق، حيث أصبحت نوافذ السيارة أسمك بـ 10 سنتيمتر، مع تزويدها بإطارات ميشيلان المقاومة للثقوب.
كما أن السيارة مزودة بمحرك 6.0 لتر توين تيربو V12 بقوة 604 حصان وعزم دوران 830 نيوتن متر، وسيبدأ سعرها من 650,000 دولار تقريباً (2.43 مليون ريال).