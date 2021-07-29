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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة

مكة المكرمة (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، ونجران، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأكد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقي الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

كما توقع أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأضاف أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الباحة
نجران
مكة المكرمة
جازان
عسير
البحر الأحمر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131283
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

هدى احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو زياد الخالدي
اهب عليك يا فار الشابوره تهبا حامض على بوزك النصر بطل يسعد ملاييين عشاقه بحول الله تسمعها النصر بطل
ابو وليد
انه ضجيج الطبول
ابو وليد
هذي نفحات الترفيه -- وبقايا من دخلو جحر الضب
ابو محمد 😎 ✍️
هذي غصه ..

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