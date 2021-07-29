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الوحدة يتلقى عروضًا من 3 أندية لضم يوسف نياكاتي

منذ ساعتين
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الوحدة يتلقى عروضًا من 3 أندية لضم يوسف نياكاتي

طلال الغامدي (صدى):
تلقى نادي الوحدة عروضًا من أندية "الطائي، أبها، الرائد" من أجل ضم المهاجم يوسف نياكاتي الموسم المقبل.

واشترطت إدارة الوحدة الحصول على مبلغ 10 ملايين ريال للموافقة على إعارة "نياكاتي" لمدة موسم واحد، وفقًا لمصادر "الرياضية".

ويعد نادي "الطائي" من أكثر الأندية رغبة في ضم المهاجم فسبق وأن قدّم الطائي عرضًا لكنه قوبل بالرفض من قبل اللاعب ثم قدّم الطائي عرضا آخر لإدارة الوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد "نياكاتي" سينتهي مع نهاية الموسم المقبل، وذلك في ظل ما يسعى إليه نادي "الوحدة" لتمديد عقد اللاعب موسم إضافي ثم إعارته لأحد الأندية.

 

نادي الرائد
نادي الوحدة
نادي الطائي
نادي أبها
يوسف نياكاتي

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أحدث التعليقات

هدى احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
أبو زياد الخالدي
اهب عليك يا فار الشابوره تهبا حامض على بوزك النصر بطل يسعد ملاييين عشاقه بحول الله تسمعها النصر بطل
ابو وليد
انه ضجيج الطبول
ابو وليد
هذي نفحات الترفيه -- وبقايا من دخلو جحر الضب
ابو محمد 😎 ✍️
هذي غصه ..

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