مدير شرطة تبوك يقلد عدداً من ضباط شرطة المنطقة رتبهم الجديدة

عطاالله العمراني (صدى):
قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ ابراهيم بن سليمان الزبن بمكتبة عدد من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم حيث شملت الترقية كلاً من الضباط التالية أسمائهم :
الرائد/ مازن بن سعيد السفري
الرائد/ باسم بن ماثل العنزي
الرائد/ عادل بن محمد علاقي
الرائد/ وليد بن عيد الجهني
الرائد/ علي بن محمد الصبياني
وقــد هــنـأهــم سـعـادتـه بـهـذه الثـقـة الـغـالـيـة متـمـنـيـاً لـهـم مـزيـدا مــن التوفيق وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهـم لبذل المزيد من العطاء ، أوضح ذلك المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خـالـد بـن احـمـد الـغـبـان.