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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع وللجلسة التاسعة على التوالي، ليغلق المؤشر العام فوق مستوى 11 ألف نقطة من جديد، وسط دعم من أسهم البنوك.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11012 نقطة مرتفعا بنحو 79 نقطة أو ما يعادل 0.7 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.02 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 208.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 287.64 ألف صفقة.

وأتت أسهم مصرف الراجحي وكذلك "اس تي سي" على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.1 و3.4 في المائة، فيما ارتفعت أسهم البنك الاهلي وبنك ساب بنحو 1.1 و1.8 في المائة.

وأعلن اسمنت اليمامة عن نتائج الربع الثاني والتي نمت بنحو 52.8 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 77.68 مليون ريال، فيما قفزت الأرباح مقارنة بالربع السابق بنحو 41.6 في المائة، ليغلق سهم الشركة على ارتفاع بنحو 0.4 في المائة.

وكانت "سدافكو" قد اعلنت عن تراجع أرباحها للربع المنتهي في يونيو 2021، لتسجل تراجعا في الأرباح بواقع 46 في المائة على أساس سنوي مسجلة صافي أرباح 37.9 مليون ريال، ليسجل السهم تراجعا بأكثر من 2.15 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 120 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات سدكو كابيتال ريت بعدما قفزت بالحد الأعلى، تلاه أسهم مبكو المرتفعة 5.2 في المائة، بينما شهد سهم التأمين العربية وتبوك الزراعية وكذلك وحدات جدوى ريت الحرمين مكاسب تراوحت ما بين 4 و3 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 59 شركة تصدرها أسهم هرفي المنخفضة 2.2 في المائة وسط عملية جني ارباح للسهم بعد عدة جلسات من المكاسب، ايضا شهدت أسهم سلامة للتأمين وسيسكو وكذلك الخليجية العامة تراجعات ما بين 2.1 و1.9 في المائة.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

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