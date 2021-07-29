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التقاعد تجدد التأكيد على التحصين قبل زيارة مراكز الخدمة

منذ 59 دقيقة
1267
التقاعد تجدد التأكيد على التحصين قبل زيارة مراكز الخدمة

الرياض (صدى):
جددت المؤسسة العامة للتقاعد تأكيدها على التحصين قبل دخول المنشأة ، إبراز حالة الوضع الصحي في تطبيق توكلنا عند زيارة مراكز الخدمة بدءا من اول أغسطس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية أن سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام يبدأ اعتباراً من من 22 ذي الحجة الجاري الموافق أول أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

التقاعد
التحصين
مراكز الخدمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

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