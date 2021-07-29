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بالفيديو.. تطبيق توكلنا يُسهّل إجراءات مستخدميه في فرنسا

منذ ساعة
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بالفيديو.. تطبيق توكلنا يُسهّل إجراءات مستخدميه في فرنسا

الرياض (صدى):
يعمل تطبيق توكلنا على تسهيل الخدمات؛ حيث كشف مقطع فيديو عن تسهيل التطبيق إجراءات مستخدميه في فرنسا.

ووثق أحد المواطنين، مقطع فيديو أثناء ذهابه إلى أحد المهرجانات في فرنسا والذي يحتاج الدخول إليه إلى فحص ورقي، ولكن تطبيق توكلنا أتاح له الدخول مباشرةً باستخدام الباركود.

ومن الجدير بالذكر، أنّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تسعى عبر توكلنا إلى توفير حل حكومي تقني معتمد يشمل جميع الخدمات الحكومية ومن مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المطلوبة وتعاونًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

 

فرنسا
إجراءات
توكلنا

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4789
منذ ساعة
تطبيق تتبعنا وليس توكلنا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131277
منذ 58 دقيقة
كلامك صح يا اخ زائر لاهنت ..

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أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

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