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أسامة نقلي ينتقد نشر شائعة منع السفر لمصر

منذ ساعة
1764
أسامة نقلي ينتقد نشر شائعة منع السفر لمصر

الرياض (صدى):
انتقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، السفير أسامة نقلي، من الشائعات التي يتم تداولها حول منع السفر إلى مصر.

وقال أسامة نقلي، عبر حسابه على تويتر: "‏ومع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالانفونجراف.. إلا أنني لازلت استغرب من وجود من لايزال يرتكن إلى إشاعات الواتس دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية" .

وجاء ذلك عقب تداول رسالة وهمية عبر "واتساب"، تحذر من السفر لمصر، حيث زعمت انتشار فيروس كورونا بتحوراته بشكل شديد في مصر.

 

 

مصر
فيروس كورونا
أسامة نقلي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

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