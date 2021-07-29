نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القوات الخاصة للأمن والحماية توفر وظائف عسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"

منذ ساعة
1741
القوات الخاصة للأمن والحماية توفر وظائف عسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مشروع الشمال (نيوم) ومشروع البحر الأحمر ومحافظة العُلا.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أن مكان العمل هو مشروع الشمال (نيوم)، و مشروع البحر الأحمر، و محافظة العُلا،مبينة أن المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، و أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، و أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، و أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

كما اشترطت أيضا أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الإدارة

 

وزارة الداخلية
جندي
وظائف عسكرية
القوات الخاصة للأمن والحماية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

أخر الأخبار

الهلال يخاطب اتحاد القدم بحكام أجانب لجميع مبارياته بالدوري
الهلال يخاطب اتحاد القدم بحكام أجانب لجميع مبارياته بالدوري
منذ دقيقة 1027
الوحدة يتلقى عروضًا من 3 أندية لضم يوسف نياكاتي
الوحدة يتلقى عروضًا من 3 أندية لضم يوسف نياكاتي
منذ 3 دقائق 1097
"تنمية الحياة الفطرية" توضح حقيقة فتح المحميات للجميع بدون أسوار وحواجز
"تنمية الحياة الفطرية" توضح حقيقة فتح المحميات للجميع بدون أسوار وحواجز
منذ 9 دقائق 1094
القبض على سائق قاد شاحنته بطريقة متهورة بالقصيم
القبض على سائق قاد شاحنته بطريقة متهورة بالقصيم
منذ 19 دقيقة 1154
بالفيديو.. شاب يرتدي قناع مخيف لترويع المٌشاه
بالفيديو.. شاب يرتدي قناع مخيف لترويع المٌشاه
منذ 33 دقيقة 1484
فتاة تقاضي والدها لإلزامه بدفع مصروفات جهاز زواجها
فتاة تقاضي والدها لإلزامه بدفع مصروفات جهاز زواجها
منذ 37 دقيقة 453
حجازي يتفوق على مدافعى اليابان و البرازيل و المكسيك فى طوكيو 2020
حجازي يتفوق على مدافعى اليابان و البرازيل و المكسيك فى طوكيو 2020
منذ 38 دقيقة 1194
التقاعد تجدد التأكيد على التحصين قبل زيارة مراكز الخدمة
التقاعد تجدد التأكيد على التحصين قبل زيارة مراكز الخدمة
منذ 58 دقيقة 1265
الزكاة ‏توضح طريقة التعديل على بيانات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
الزكاة ‏توضح طريقة التعديل على بيانات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
منذ ساعة 1543
«الصحة»: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1746