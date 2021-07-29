القوات الخاصة للأمن والحماية توفر وظائف عسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في مشروع الشمال (نيوم) ومشروع البحر الأحمر ومحافظة العُلا.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أن مكان العمل هو مشروع الشمال (نيوم)، و مشروع البحر الأحمر، و محافظة العُلا،مبينة أن المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.
واشترطت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، و أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، و أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، و أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، ألا تكون متزوجة من غير سعودي.
كما اشترطت أيضا أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبر بوابة الإدارة