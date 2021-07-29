مختصة: بعض الأدوية تؤدي إلى تشوهات بالجنين وتؤثر على جهازه العصبي

الرياض (صدى):
قالت الدكتورة رندة أبو زعرور استشاري أمراض النساء والولادة أن لايوجد أسباب مثبتة علميا لالتصاق التواءم وتحدث بدون سبب واضح للام أو الأب أثناء انقسام البويضة الملقحة.
وأضافت المختصة أن بعض الأدوية تؤدي إلى تشوهات بالجنين وتؤثر على جهازه العصبي لذا يجب الأم بالمتابعة المبكرة مع طبيب مختص .
وتابعت : "يجب على الحامل الابتعاد عن الأدوية التي تعرف أنها تؤدي إلى تشوهات الخاصة بالجهاز العصبي كأدوية الاكتئاب ، كما يجب الكشف عن التوائم في مرحلة مبكرة حيث يختلف تشخيص التواءم عن تشخيص الحمل في طفل واحد ، حيث لابد من الكشف عن عدد الاكياس"
وأشارت المختصة إلى أنه يجب التشخيص المبكر لتجهيز الام نفسيا وجسديا ويجب متابعة السكر وارتفاع ضغط الدم.