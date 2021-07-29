نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تاريخ دخول أول سيارة إلى المملكة

منذ 48 دقيقة
1627
1
تاريخ دخول أول سيارة إلى المملكة

علي القحطاني (صدى):
تختلف الروايات خول بداية دخول السيارات إلى المملكة ، حيث يعتقد البعض أنها دخلت في خمسينيات القرن الماضي تزامنا مع التنقيب عن النفط، ولكن قصة السيارات في المملكة انطلقت قبل ذلك بوقت طويل .

وصلت أول سيارة إلى مدينة حائل عام 1915 ، التي كانت هدية من السلطان العثماني إلى الأمير سعود بن رشيد، وكانت تلك المركبة تنتمي إلى ماركة مرسيدس العالمية، تميزت تلك السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 9.85 لتر، وتستمد قدرات الانطلاق بناقل يدوي 4 سرعات وبلغ وزنها 1.5 طن، وكان استهلاكها للوقود مرتفعا لدرجة كبيرة، تصل إلى نفاد وقودها والاضطرار إلى سحبها بسلاسل أثناء نقلها، وانتشرت السيارة تدريجيا كوسيلة نقل، حتى أصبح وقوفها أمام المنزل، يدل على ثراء صاحبه.

كما دخلت أول سيارة ميكانيكية المملكة عام 1926، ، وذلك من خلال شركة نقل أجنبية قامت بتوفير مواصلات بين جدة ومكة المكرمة، وتم عام 1927 إنشاء أول طريق يصل بين مكة المكرمة وجدة بالسيارات.

مع اكتشاف النفط وتوافد عدد كبير من الخبراء الأمريكيين إلى دول الخليج خاصة المملكة وانتعاش النمو الاقتصادي، تطورت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة تطوراً بارزاً، مما نتج عنه تعاقد السعوديين مع شركات أمريكية عديدة، وفي تلك الفترة كانت كلمة فورد تطلق على أي مركبة، وهذا يرجع إلى أنها كانت أول سيارة تباع في السعودية، وكان المواطنون يفضلون شراء السيارات الكاديلاك.

و تفوقت سيارات اليابانية علي السيارات الأمريكية بالمملكة السعودية، لكونها موثوقة وغير مكلفة، وكبرت السوق في المملكة حتى أصبحت في الوقت الحالي من أهم وأكبر الأسواق العالمية لشركات السيارات لاستقبالها جميع ماركات وأنواع السيارة الفاخرة والاقتصادية والمحدودة الخاصة ذات الأسعار الفلكية وأيضاً المنخفضة.

حائل
السيارات
المملكة
النفط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131264
منذ 38 دقيقة
طيب طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمانا وياقانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
غلغلووه ومحله سكروووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ميكانيكيين خيطي بيطي ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 13 دقيقة 1386
بالفيديو.. تطبيق توكلنا يُسهّل إجراءات مستخدميه في فرنسا
بالفيديو.. تطبيق توكلنا يُسهّل إجراءات مستخدميه في فرنسا
منذ 18 دقيقة 1446
بالفيديو.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا
بالفيديو.. وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الإغاثي إلى ماليزيا
منذ 23 دقيقة 1380
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
منذ 27 دقيقة 1570
أسامة نقلي ينتقد نشر شائعة منع السفر لمصر
أسامة نقلي ينتقد نشر شائعة منع السفر لمصر
منذ 33 دقيقة 1462
القوات الخاصة للأمن والحماية توفر وظائف عسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"
القوات الخاصة للأمن والحماية توفر وظائف عسكرية للعنصر النسائي برتبة "جندي"
منذ 38 دقيقة 1532
مختصة: بعض الأدوية تؤدي إلى تشوهات بالجنين وتؤثر على جهازه العصبي
مختصة: بعض الأدوية تؤدي إلى تشوهات بالجنين وتؤثر على جهازه العصبي
منذ 43 دقيقة 1409
تاريخ دخول أول سيارة إلى المملكة
تاريخ دخول أول سيارة إلى المملكة
منذ 48 دقيقة 1627
تنفيذ حدّ الحرابة بتكفيري اقتحم مصرف وقتل شخصين وأصاب آخرين في جازان
تنفيذ حدّ الحرابة بتكفيري اقتحم مصرف وقتل شخصين وأصاب آخرين في جازان
منذ 59 دقيقة 11354
"الصحة" : أكثر من 26 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة" : أكثر من 26 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعة 1497