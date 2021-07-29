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مركز الأمير سلطان يجري عدداً من حالات إصلاح تهريب الصمام الثلاثي بطريقة مبتكرة

منذ 9 ساعات
2066
مركز الأمير سلطان يجري عدداً من حالات إصلاح تهريب الصمام الثلاثي بطريقة مبتكرة

نايف السالم (صدى):
أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عدداً من الحالات المتمثلة في إصلاح تهريب الصمام الثلاثي عن طريق تقريب شرفات بإستخدام مشبك بالقسطرة بجهاز( Triclip ).

ويغني هذا الإجراء عن بعض عمليات القلب المفتوح في حالات معينة لبعض المرضى الذين لا يتحملون خطورة الجراحة ، و قد أثبتت هذي التقنية فعاليتها ونجاحها قياسا بأن مضاعفاتها قليلة في دراسات علمية كثيرة حيث يعد هذا الإجراء آمن و سريع حيث أن المريض يغادر المستشفى بعد إجراء القسطرة بـ 24 ساعة فقط .

وقد أجريت هذه الحالات ضمن ورشة عمل لمشبك من الجيل الثاني المطور لإصلاح الصمام الثلاثي بالقسطرة ( Triclip ) و التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 / 7 /2021م

التعليقات

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أحدث التعليقات

عيسى
فديت ولاية محايل الهندية العسيرية
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
محمد
انا عاهدك بعهد ربي لو جربت حراً في محايل لاقلت مزرعة رزن احجب لي علاهن خذهن فمقريني ومزعر
تهامي
هذي مزارع يليلان هههههههه.
ابو محمد 😎 ✍️
اهبل ..

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